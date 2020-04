Bologna, Santander voleva tornare in Paraguay: "In Italia una paura terribile"

Federico Santander, punta del Bologna, avrebbe voluto prendere un volo e tornare in Paraguay per fuggire dall'emergenza italiana e per stare più vicino ai familiari più lontani ma il blocco dei voli e le regole del club glielo hanno impedito: "La paura in Italia è terribile - ha dichiarato ad ABC in Sudamerica - Volevo tornare in Paraguay ma non potevo perché era tutto chiuso. Ero preoccupato per la mia famiglia, per quelli che sono lì". Più passano i giorni e più l'insofferenza si fa alta, ma partire sarebbe stato un rischio secondo la società, che ha chiesto a tutti di restare in Emilia. L'unico che si è spostato con un permesso speciale e semplicemente verso Genova, è stato Soriano visto che la moglie sta per partorire il suo secondogenito. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.