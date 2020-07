Bologna-Sassuolo 1-2, Barrow nel recupero prova a riaprire la gara

vedi letture

Il Bologna prova a riaprire la partita! Ancora a segno Musa Barrow. Tomiyasu mette in mezzo un pallone perfetto per Barrow, che controlla e calcia in porta. Muldur prova a sostituirsi a Consigli ma non serve a niente, la potente conclusione del gambiano finisce in porta ed il terzino turco si prende un meritato cartellino giallo.