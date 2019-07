Cresce ulteriormente l'ottimismo in casa Bologna per l'arrivo dell'esterno offensivo Andreas Skov Olsen, classe '99, dal Nordsjælland. Il danese dopo qualche giorno di riflessione sembra infatti aver deciso di sposare il progetto felsineo e, secondo quanto riportato da SportToday - trasmissione di Ètv, in diretta anche su RadioBolognaUno - già domenica dovrebbe raggiungere Castelrotto per unirsi ai nuovi compagni.