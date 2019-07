Bologna, Skov Olsen per volare sulle fasce. Anche battendo il Bayern

A Bologna, per ovvie ragioni, si parla e si pensa soprattutto delle condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic, attorno al quale si è stretta la tifoseria rossoblù e non soltanto quella. A Bologna, però, ci si muove anche sul mercato, e per Milha è arrivato già un bel regalo. Oggi sarà la giornata dell’annuncio di Andreas Skov Olsen. Classe ’99, attaccante, ha già firmato ieri un contratto di cinque anni. E non è un affare da far passare sotto traccia.

C’era il Bayern Monaco. Non una squadra qualsiasi: all’ultimo i tedeschi hanno tentato ancora una volta l’inserimento. Niente da fare, il Bologna lo aveva puntato da tempo. Un segnale di quanto la società felsinea abbia fatto le cose per bene, sin qui, sul mercato. A proposito, non è stata una “sabatinata”: lo ha chiarito lo stesso Walter Sabatini, la trattativa nasce dal lavoro di Bigon e Di Vaio. Tris d’assi in dirigenza, duo di potenziali stelle sugli esterni: con Orsolini e Skov Olsen il Bologna può volare sulle fasce.

E ora? Molto passerà dalla cessione di Erick Pulgar. Inevitabile, considerato l’interesse che il centrocampista cileno ha saputo creare attorno a sé con un ottimo finale di stagione. Il nome più caldo per prenderne il posto è quello di Nico Dominguez, ma non è l’unico. La ciliegina sulla torta, poi, sarà un centravanti di grande livello: su quel fronte, diventeranno cruciali ancora i movimenti in uscita, per liberare un posto al botto di fine mercato. Già quinto per spesa sul mercato in Serie A, il Bologna non si ferma. E per ora sembra sognare in grande.