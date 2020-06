Bologna, Soriano: "Il club è pronto per l'Europa. Spero che Palacio rinnovi"

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport trattando subito il tema della ripartenza e della prima partita contro la Juventus: "Non sarà facile ma noi ci vogliamo provare. Abbiamo avvertito un po' di fatica quando siamo tornati in campo perché allenarsi da soli ha un altro valore". Poi parlando di un possibile salto in Europa ha dichiarato: "Io dico che il club è pronto. E' una società seria che mi ha fatto subito una bella impressione. Forse la squadra deve essere un po' più cinica per puntare subito al top". Poi sul futuro di Palacio ha aggiunto: "Se potessi decidere se farlo continuare o meno non avrei dubbi. Guardandolo non capisco mai se abbia davvero la sua età". Infine sul Covid-19 e i rischi: "Non ho avuto paura ma solo un po' di timore per la mia famiglia. Dobbiamo stare tutti attenti anche se non ci sono sacrifici: ciò che ci viene chiesto è il minimo che possiamo fare".