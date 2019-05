TMW - Palermo e Foggia, ricorso per bloccare i campionati: palla alla FIGC

Palermo e Foggia non ci stanno. Il Consiglio di Lega Serie B oggi ha deliberato la retrocessione di Palermo, Padova, Carpi e Foggia. I rosanero sono stati condannati in primo grado alla retrocessione all’ultimo posto per irregolarità amministrative, quindi su indicazione della Lega...