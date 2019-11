Bologna, Svanberg: "Ibra? Troppo grande per tornare a giocare in Svezia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia del derby contro il Parma per il Bologna, con la conferenza stampa di Mattias Svanberg che - fra le altre cose - ha parlato anche del possibile futuro del connazionale Ibrahimovic (accostato anche allo stesso Bologna): "Non l'ho ancora chiamato (ride, ndr). Ho parlato con lui una volta quando ho giocato a Malmö. Secondo me lui è troppo grande per tornare a giocare in Svezia".

Com'è il tuo rapporto con Kulusevski?

"Siamo grandi amici ma domani saremo rivali e faremo di tutto per vincere".

Come avete vissuto questa settimana con il ritorno di Mihajlovic?

"Sono felice che lui stia meglio e che sia tornato più vicino a noi".