Bologna, Tomiyasu nuovo idolo del Dall'Ara

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Ha impiegato appena due partite per diventare beniamino dei tifosi, peraltro giocando in un ruolo per lui completamente nuovo. Takehiro Tomiyasu, 21 anni il prossimo novembre, è già un titolare pressoché inamovibile del Bologna: già dal ritiro in Austria aveva fatto vedere di essere un ragazzo con qualità tecniche, capacità di letture e l'umiltà necessaria per mettersi a disposizione del gruppo.

Arrivato con l'etichetta di difensore centrale - ruolo in cui si era messo in mostra al Sint-Truiden in Belgio e con la nazionale del Giappone -, Tomiyasu dal primo allenamento estivo è stato spostato terzino destro per una felicissima intuizione dello staff tecnico, Sinisa Mihajlovic in primis. Le perplessità iniziali sono state rapidamente spazzate via dal modo anche coraggioso in cui il nipponico si è approcciato alla nuova posizione. Attenzione alla posizione ma anche capacità di inserimento sulla fascia con un'intesa con Orsolini già a livelli molto buoni. Senza dimenticare l'impatto generale al calcio italiano e ad una nuova vita: sembra che Tomi - così si è presentato ai tifosi - sia qui da quando è nato.

Insomma ci sono tutte le premesse per far sì che Tomiyasu possa diventare un patrimonio tecnico del Bologna ingolosendo anche grandi club.