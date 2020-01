Fonte: bolognafc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Bologna, il terzino giapponese Takehiro Tomiyasu commenta così la gara pareggiata con la Fiorentina: "Partita difficile, ma l’abbiamo giocata bene, dimostrando qualità e proponendoci spesso in zona gol. Purtroppo siamo arrivati alla rete solo nel finale e su palla inattiva, secondo me meritavamo qualcosa di più. Dobbiamo rimanere concentrati e lavorare sui dettagli per essere più pericolosi sotto porta. Sono contento di giocare in questa squadra, voglio migliorare sempre“.