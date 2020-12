Bologna, troppo traffico per Lasagna e Inglese: i nuovi nomi sono Lammers e Pellegri

Lasagna dell'Udinese e Inglese del Parma, sono due dei nomi più gettonati in vista del mercato di gennaio. Ci pensa la Fiorentina, ad esempio, ma da tempo ci pensa anche il Bologna che però, vista la folta concorrenza, starebbe virando su altri nomi, come Lammers, potenzialmente in uscita dall'Atalanta, e Pellegri che potrebbe lasciare il Monaco per fare ritorno in Italia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.