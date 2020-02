vedi letture

Bologna-Udinese 0-1 al 45': poco spettacolo al Dall'Ara, friulani avanti grazie a Okaka

Si è da poco concluso il primo tempo di Bologna-Udinese. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 1-0 in favore dell'Udinese grazie alla rete di Okaka arrivata al minuto numero 33.

LE SCELTE INIZIALI - Bologna falcidiato dalle assenze: ultima in ordine tempo quella di Skorupski, fermato dall'influenza. Al suo posto ci sarà Da Costa. Padroni di casa in campo con un 4-2-4 nel quale Barrow e Skov Olsen saranno gli esterni d'attacco. Panchina piena zeppa di giovani dalla Primavera. Ancora titolare Becao nell'Udinese, con De Maio ai box. Sema ha vinto il ballottaggio con Zeegelaar sulla sinistra. In avanti confermata la coppia Okaka-Lasagna.

PARTE BENE IL BOLOGNA - La squadra di casa prende subito in mano il pallino del gioco e per i primi 20 minuti di gara si riversa nella metà campo avversaria. Nonostante un buon possesso palla, il Bologna non riesce a a trovare la via del gol. Col passare dei minuti l'Udinese prende le misure ai rossoblù si fa vedere dalle parti di Da Costa: prima ci prova Nuytinck, con una conclusione che finisce altissima sopra la traversa. Poi è il turno di De Paul, ma il tiro dell'argentino è troppo centrale per impensierire Da Costa.

DOPPIO SQUILLO BOLOGNA - Intorno alla mezz'ora di gioco il Bologna si fa vedere pericolosamente in attacco. Prima una conclusione di Orsolini, che Musso devia in angolo. Qualche minuto più tardi è il turno di Skov Olsen: il mancino del danese dal limite dell'area finisce fuori di poco.

LA SBLOCCA OKAKA - Poco dopo la mezz'ora l'Udinese passa in vantaggio. Calcio di punizione battuto in maniera perfetta da De Paul, Okaka, lasciato libero di saltare, colpisce di testa e manda il pallone alle spalle di Da Costa. Male tutta la difesa del Bologna, che ha lasciato solo in area di rigore un giocatore forte di testa come Okaka.

KEN SEMA KO - L'Udinese, dopo essere passata in vantaggio, perde Ken Sema per infortunio. Al suo posto Gotti manda in campo Zeegelaar.

BARROW SFIORA IL PARI - In pieno recupero il Bologna sfiora la rete del pari. Grandissima conclusione di Barrow da fuori area, il pallone finisce fuori di pochissimo.