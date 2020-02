vedi letture

Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali: out anche Skorupski. Fra i pali c'è Da Costa

Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese. Mihajlovic, in piena emergenza e con le scelte obbligate, perde anche Skorupski per un attacco influenzale. In porta ci sarà Da Costa. Tutto confermato invece in casa Udinese, con Okaka-Lasagna coppia offensiva dal primo minuto.

BOLOGNA: Da Costa; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli, Dominguez; Skov Olsen, Orsolini, Palacio, Barrow. All.: Mihajlovic.

UDINESE: Musso; Stryger Larsen, Becao, Troost Ekong, Nuytinck, Sema; De Paul, Mandragora, Fofana; Okaka, Lasagna. All.: Gotti.