© foto di Federico Gaetano

Nella sua intervista rilasciata ai microfoni di Radio Rai, l'ex attaccante della Juventus, oggi presidente della Federcalcio polacca, Zibi Boniek, ha commentato anche la nuova maglia della Juventus, indossata per la prima volta ieri sera all'Olimpico dalla formazione di Massimiliano Allegri: "Mi sembra di vedere l'Ascoli di Rozzi. Non mi piace. Somiglia a quella di una contrada del Palio di Siena. Da ex juventino dico che la migliore è sempre quella tradizionale".