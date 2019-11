Bonucci: "Il ko di Chiellini ha acceso qualcosa in più. Tornerà più forte"

Fonte: Dall'inviato al Barbera, Palermo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato dell'infortunio di Giorgio Chiellini, che lo ha responsabilizzato sia nel club che in Nazionale. "È stato importante, in me ha acceso qualcosa in più. Il mio obiettivo era quello di essere migliore rispetto agli ultimi due anni. Sapevo di non avere dato il mio massimo, le situazioni erano difficili, il mio obiettivo era essere migliore. Ho 32 anni ma ho margini di miglioramento. Devo essere sempre a posto fisicamente. Giorgio lo vedo tutti i giorni a Torino, sorprenderà tutti".