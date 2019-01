Bonucci: "Il Milan di Gattuso può metterci in difficoltà. Vogliamo il trofeo"

Fonte: tuttojuve.com

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventus TV alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana: "C'è tanta voglia di portare a casa il trofeo, perché è il primo obiettivo e come sempre la Juventus gioca per vincere. Da parte nostra siamo venuti qua con grande entusiasmo e con grande voglia di vincere".

Cosa servirà per battere il Milan?

"Servirà una Juve aggressiva, una Juve attenta perché Gattuso con il Milan ha dimostrato di mettere in campo un bel gioco, che può mettere in difficoltà. Noi da parte nostra dovremo stare attenti a chiudere gli spazi e a non conceder loro il palleggio e approfittare dei due o tre errori che si verificheranno nella partita perché da parte nostra c'è l'intenzione di fare una grande gara e la voglia di portare a casa il trofeo".

Lo stadio sarà esaurito.

"È sempre bello quando entri in certi stadi così grandi e pieni di gente. Noi a casa nostra siamo abituati perché lo Stadium è sempre pieno. Ci darà ancora più carica".