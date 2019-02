Bonucci: "Sono tornato alla Juventus anche per mio figlio Lorenzo"

© foto di Federico Gaetano

Di nuovo a Torino per suo figlio Lorenzo. Nel corso di una intervista rilasciata ad 'AS', il difensore della Juventus ha spiegato che uno dei motivi che la scorsa estate l'hanno spinto a lasciare il Milan per tornare alla Juventus è proprio suo figlio: "Lorenzo è felice perché papà è tornato a casa, l’anno scorso ero quasi sempre a Milano e non mi vedeva. E’ stato uno dei motivi che mi ha spinto a tornare".

Bonucci s'è poi soffermato a lungo su Cristiano Ronaldo: "Quando è arrivato non ero molto contento, perché ero ancora un avversario (ride, ndr). Ma è davvero bello per tutto il calcio italiano, se arriva il migliore vuol dire che il nostro campionato è diventato nuovamente appetibile. Di lui ho apprezzato la sua costanza e la sua semplicità. E’ arrivato e si è messo subito a disposizione, ha sempre una parola di supporto per ogni compagno. Ogni giorno, prima e dopo gli allenamenti, lo trovi in palestra. Sempre. E’ una macchina, non si ferma mai. Puoi solo ammirarlo".

Infine, un passaggio su Paulo Dybala: "Sinceramente lo vedo più maturo. Non soffre per aver segnato pochi gol, lavora per la squadra e questo è importante. Sono momenti di crescita, è ancora giovane e ci darà molto nella fase finale della stagione".