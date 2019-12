© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ti aspettavi questo Lautaro Martinez? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro la Roma ha risposto così: "Quando si parla troppo di un singolo giocatore non mi fa mai piacere. Deve essere considerata sempre la squadra per quello che sta facendo. E' un ragazzo giovane che sta lavorando tanto, sotto tutti i punti di vista. Mi piacerebbe però si parlasse di più di tutta la squadra, è una mancanza di rispetto anche nei confronti di tutti gli altri che stanno lavorando".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte.