Borussia Monchengladbach, Kramer: "L'Inter ha meritato di vincere, ora a Madrid daremo tutto"

vedi letture

Dopo la sconfitta interna contro l'Inter, il centrocampista del Borussia Monchengladbach Christoph Kramer: "Oggi non abbiamo giocato una brutta partita ma nemmeno una bella partita. Alla fine l'Inter ha meritato di vincere. Quindi ora impariamo da una sconfitta. In fin dei conti, la serata è amara per noi, ma chi avrebbe mai pensato che saremmo arrivati ​​all'ultima giornata da primi nel girone e quindi avremmo avuto ancora buone possibilità di primo posto? Daremo tutto a Madrid per continuare a giocare in Champions League".