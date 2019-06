Braccio di ferro Fiorentina-Chiesa. Via subito oppure a fine contratto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul futuro di Federico Chiesa direttamente da La Gazzetta dello Sport. La Fiorentina - si legge - è rigida sulle sue posizioni. Ancora un anno insieme senza fare la guerra. Neppure la famiglia Chiesa vuole lo scontro frontale. Ma al momento giusto ribadirà la sua posizione, cioè che era stato garantito a Federico che a fine campionato avrebbe potuto accasarsi in un club di alto livello. E non è credibile che la vecchia dirigenza non abbia trasmesso a Rocco e ai suoi manager questo impegno morale. Se Commisso e i suoi collaboratori vorranno sapere quali sono le idee di Federico sarà il padre a illustrarle.

Le opzioni - Sul piatto ci sono soltanto due opzioni: accettare la volontà del giocatore che si ritiene pronto a fare un salto di qualità oppure rimandare tutto alla scadenza naturale del contratto cioè tra tre anni. Non esistono, almeno per il momento, soluzioni intermedie. Intanto la Juventus segue con attenzione l’evolversi della vicenda. La società bianconera è disposta ad aspettare Chiesa fino a metà agosto.