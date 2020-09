Brahim Diaz è del Milan: le prime immagini della firma e dell'allenamento odierno

Da poche ore Brahim Diaz è un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante classe 1999 si trasferisce in prestito dal Real Madrid fino al 30 giugno 2021. Ecco le prime foto dell'attaccante in rossonero dai profili social del club:

📸 The first snapshots of @Brahim Díaz in training 💪🏼

📸 I primi scatti di Brahim Díaz in allenamento 💪🏼 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/y2ugytF4uD

— AC Milan (@acmilan) September 4, 2020