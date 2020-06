Brescia-Balotelli, siamo ai titoli di coda. Il calciatore rifiuta la risoluzione consensuale

È finita prima del previsto la storia tra il Brescia e Mario Balotelli dopo la querelle delle ultime settimane, con l’attaccante che non ha preso parte alle sedute di allenamento per problemi gastrointestinali. Nella giornata di oggi sono arrivate anche le parole del tecnico delle Rondinelle, Diego Lopez, che ha ammesso di essere deluso dal rendimento avuto da SuperMario: “Siamo quello che facciamo, non quello che scriviamo o diciamo. La squadra ha preso una strada. Mario un'altra. Pensavo che giocando nella sua città potesse dare tanto. Doveva fare di più, molto di più. Mi sono speso molto per lui, è normale che sia deluso”.

Adesso c’è attesa per capire come le parti si lasceranno dopo la lettera di licenziamento inviata dal club. Nella giornata di oggi l’azzurro ha rifiutato la proposta di risoluzione consensuale della società, chiedendo il reintegro in rosa o il pagamento di un indennizzo. A questo punto non è da escludere che si finisca davanti a un collegio arbitrale che dovrà stabilire, una volta ascoltate entrambe le parti, a chi dare ragione.

