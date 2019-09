Brescia, bisogna cancellare la rimonta. In attesa del ritorno di Balo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una settimana intera per potersi schiarire le idee e cancellare una rimonta che lascia ancora l'amaro in bocca. Il Brescia ha pagato nel peggior modo possibile il match di domenica contro il Bologna: sconfitta dopo il 3-1 del primo tempo, squalifica di Dessena per via del cartellino rosso e un confronto con il presidente Cellino per capire che cosa sia successo tra primo e secondo tempo.

Non è facile analizzare al meglio un tracollo simile perché quando il Brescia gioca riesce sempre a segnare e ad esprimere quelle trame di gioco già messe in mostra durante la scorsa stagione. La prima vittoria ha sicuramente ovattato la squadra, il secondo impegno contro il Milan e la sosta non sono degli alibi, ma sicuramente possono influenzare l'atteggiamento.

DOPPIO IMPEGNO BIANCONERO - Nel calcio moderno non c'è un minuto da perdere, rimuginare su una sconfitta può far male sotto molti punti di vista. Ora c'è un doppio impegno, prima il bianconero dell'Udinese, poi la Juventus. La sfida della Dacia Arena sarà importante per poter portare a casa punti preziosi in vista dell'obiettivo stagionale, quella contro la Juventus verrà preparata sulle ali dell'entusiasmo, anche perché ci sarà il ritorno di Mario Balotelli.

RITORNO SCONTATO? - Finalmente Mario Balotelli potrà scendere di nuovo in campo dopo l'ultimo turno di squalifica, ma non sarà un ritorno scontato, stando anche alle parole di Eugenio Corini. Supermario deve assolutamente lavorare per poter spingere il tecnico delle Rondinelle a schierarlo in una sfida importantissima. La pressione aumenterà giorno dopo giorno, chissà quale sarà la reazione da parte del mister del Brescia. Sicuramente pacata, il carisma non gli manca di certo.