Brescia, bisogna vincere. Ma contro il Bologna è emergenza totale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà una sfida importantissima dopo il ko di San Siro. Il Brescia torna in campo contro il Bologna nella terza giornata del nuovo campionato, un test importantissimo per la squadra di Eugenio Corini anche se siamo soltanto alle battute iniziali. Sarà la prima partita davanti al proprio pubblico, dopo ben otto anni l'attesa è finita. L'obiettivo principale di questa stagione rimane la permanenza nel massimo campionato, ma serviranno subito punti pesanti sul terreno di gioco amico, anche per evitare inutili rincorse nella seconda parte di stagione.

EMERGENZA TOTALE - Le Rondinelle non arrivano a questo impegno nel migliore dei modi. Pochi uomini ed infermeria piena, con Balotelli ancora fuori per squalifica. Cistana sembra aver recuperato, mentre Chancellor torna dalla nazionale senza allenamenti con la squadra. Magnani e Martella non sono disponibili, anche a centrocampo e in attacco la situazione non è delle migliori.

Spalek potrebbe essere sostituito da Romulo, con Bisoli e Dessena a scortare Tonali, punto fermo in cabina di regia. In attacco scelte quasi obbligate, con Ayé e Donnarumma dal primo minuto. Bisognerà fare la conta per scendere in campo, Corini dovrà essere abile a gestire gli uomini e ad ottimizzare i cambi.

GARA FONDAMENTALE - Siamo soltanto alla terza giornata, ma la gara è subito importantissima. Non solo per la questione punti, fondamentali anche in queste prime gare. Serve morale dopo una sfida giocata quasi alla pari con il Milan, ma dove non sono arrivati risultati concreti.

Corini e il Brescia sono consapevoli delle proprie armi e quell'ossatura costruita lo scorso anno potrebbe creare qualche problema all'avversaria di turno. I presupposti ci sono, ma ora bisogna mettere in cascina vittorie preziose per evitare problemi al giro di boa ancora molto lontano, ma che può avvicinarsi con una velocità spaventosa.