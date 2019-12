Brescia, bonus sprecato. Con il Parma serve una prestazione di livello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il bonus è stato sprecato. Il Brescia esce con qualche frattura e abbastanza ridimensionato da questa sconfitta con il Sassuolo. Non solo per la classifica, con la Sampdoria a +2 e con due partite in meno prima del fischio iniziale bisognava approfittarne assolutamente nella gelida serata del Rigamonti. Così non è stato, per via di un primo tempo giocato sottotono e dopo una ripresa in cui ci sono state tante occasioni, ma poco cinismo. C'è anche un aspetto mentale importantissimo da non sottovalutare, dopo due vittorie era necessario dare la giusta continuità per togliersi dalla zona rossa. Ad ogni modo tra tre giorni si gioca ancora, con il Parma servirà una prestazione di livello per poter portare a casa punti.

SERATA STORTA - Nel primo tempo non si è visto il vero Brescia, quella poca pressione sui portatori di palla del Sassuolo ha scoperto il fianco a qualche ripartenza di troppo. Poco ritmo, nessuna occasione da gol e 45' regalati completamente all'avversario. Nella ripresa la squadra di mister Corini ha cambiato completamente volto, ma è mancato fondamentalmente il colpo del killer. Tanti palloni in area piccola dei neroverdi, ma nessuna rete. Il gol di Caputo ha ovviamente chiuso i giochi e spento l'entusiasmo in casa biancoblù, già smorzato dalle troppe occasioni non sfruttate. Poche note positive, tra cui Balotelli: Supermario ha scelto sempre la giocata giusta, peccato per il gol che davanti al proprio pubblico fatica ad arrivare.

PRIMA PARMA, CHIUSURA COL BOTTO - Prima ci sarà una sfida importantissima col Parma in cui bisognerà fare una prestazione di grande livello per poter portare a casa punti preziosi. Un pareggio può essere un risultato probabile, per la vittoria serve una squadra completamente diversa da quella vista ieri sera. Il girone di andata si chiuderà con la Lazio davanti al proprio pubblico, poi la trasferta in casa della Sampdoria. Inutile evidenziarlo, servono prestazioni e punti per poter muovere qualcosa dal punto di vista della classifica. D'altronde in questa categoria non è semplice imporsi, parola di Eugenio Corini.