Pareggio del Cagliari, Joao Pedro non sbaglia dal dischetto. Calcio di rigore concesso per un fallo di Tonali in area, dagli undici metri si presenta l'attaccante brasiliano che non sbaglia. Joronen riesce solo ad intuire, ma non basta. Il Cagliari pareggia i conti.