Non solo Ceccherini dalla Fiorentina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Brescia potrebbe piazzare un altro colpo, questa volta d'esperienza, in difesa: secondo la rosea infatti ci sono stati dei contatti con Rolando, ex Inter, che, da svincolato (ha risolto col Marsiglia), potrà firmare appena raggiunto un accordo col Brescia.