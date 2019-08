© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eugenio Corini, tecnico del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai dopo la vittoria in casa del Cagliari: “Per quanto ne so il presidente è molto legato alla città, noi siamo arrivati con tante motivazioni, c'erano molti esordienti. Abbiamo affrontato una squadra forte, soprattutto in casa. Mi è piaciuta la personalità, una vittoria meritata per quanto visto".

Nel primo tempo il Brescia dominava.

"Sì, mi è piaciuta molto la personalità. Questo è uno stadio difficile con un pubblico che spinge molto. Sono contento per la vittoria e per come l'abbiamo ottenuta".

Negli ultimi 15' non era molto contento.

"Cercavo di spingere i miei ragazzi, arrivavamo da 100 minuti giocati a Perugia e da sei ore di pullman. Sapevo che prima o poi potevamo pagare qualcosa in termine di condizione, mi è piaciuto lo spirito di abnegazione".

Balotelli non ha giocato, come sta?

"Deve lavorare, è arrivato molto motivato. Sarà utile".