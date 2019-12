Brescia, Corini: "Balotelli? Oggi bene, ma ha ancora tanto da dare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eugenio Corini, tecnico del Brescia, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del successo contro la SPAL: "È stata una prestazione di cui avevamo bisogno, serviva anche il risultato, la squadra lo meritava. L'arrabbiatura finale è stata per non aver chiuso la gara, quando non chiudi puoi sempre subire. Non potevamo mollare niente, abbiamo vinto uno scontro diretto fuori casa ed è stato bellissimo. Grazie anche alla curva, ci hanno sostenuto ed è stato emozionante".

Su cosa ha lavorato?

"Sul ritrovare un'identità forte. L'aspetto mentale nel calcio moderno è fondamentale. La sofferenza mia e del mio staff è stata rimaner lontani dalla nostra squadra, vincere una partita cosi importante è il regalo più bello. Dobbiamo goderci la vittoria per qualche ora, poi ci prepareremo per tre gare importanti".

Balotelli?

"Oggi ho visto un giocatore maturo in campo che ha ancora tanto da dare. Io lo voglio connesso per 95' perché può darci una grande mano. Nello sviluppo del gioco se impara a giocare in maniera collettiva, come ha fatto oggi, si diverte di più. Noi ci mettiamo del nostro, ma deve volerlo anche lui".