Brescia, Corini furioso: "Tre punti in tre partite: ve ne siete dimenticati?"

"Abbiamo fatto tre punti in tre partite, abbiamo messo il Bologna sotto per cinquanta minuti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Chiudiamo l'argomento Bologna, ho preso atto di moltissime cose". Eugenio Corini è furioso e durante la conferenza stampa non le manda a dire, prendendosela in particolare coi giornalisti: "Dopo il rosso sono passati sei minuti effettivi. Non c'è un principio tattico, vedendo la partita c'è stato un equilibrio tattico. La squadra è rimasta dentro, da quando è arrivato Mihajlovic la squadra ha una buona media. Ci sono state tutte una serie di concause che ci hanno penalizzato. A parte nel finale, per il resto sono stati molto bravi. Prendo atto che vi siete dimenticati di un anno di lavoro, prendo atto che vi siete dimenticati che abbiamo fatto tre punti in tre partite e che abbiamo messo sotto il Bologna per cinquanta minuti. Sappiamo quello che siamo".