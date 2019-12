Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce, Eugenio Corini ha parlato così dei prossimi avversari del suo Brescia e del confronto tra le due squadre già nella passata stagione in cadetteria: "Faccio i complimenti al Lecce e a Liverani, è stato un piacere sfidarli lo scorso anno. La partita del campionato passato ci ha dato consapevolezza. Domani possiamo darci una spinta emotiva. Vincere in casa è sempre molto bello".

Lecce?

"È una squadra che gioca bene e che ha qualità, sono bravi in transizione. Sfruttano bene le palle inattive e hanno dimostrato di saper star bene in questa categoria".

Quanto vi assomigliate?

"Vincere fuori casa non è mai semplice, penso che sia un grande valore. Dobbiamo cambiare marcia in casa".