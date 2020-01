Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia dopo il ko interno contro il Milan: "Siamo rammaricati perché oggi commentiamo una sconfitta quando avremmo meritato anche la vittoria. Dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere il sogno salvezza attraverso quei punti che stiamo meritando sul campo ma che non ci sono ancora arrivati. Il mercato? Sono già arrivati due ragazzi, ma il presidente Cellino sa quello che serve. Vediamo se riusciremo a fare quelle due cose che secondo me sono necessarie. Ad inizio stagione sapevamo di peccare in esperienza e che avremmo pagato qualcosa. L'interregno di Grosso? Ho trovato una squadra allenata bene. Non ho altro da dire".