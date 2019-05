Brescia, Corini: "Tonali? Spero possa restare anche il prossimo anno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato ai microfoni di Radio Deejay nel corso della trasmissione Deejay Football Club: "Quando sono arrivato pensavo di avere una squadra giovane e di talento in grado di arrivare ai playoff. Non mi aspettavo questa grande cavalcata. Dopo la pausa natalizia abbiamo capito di poter fare qualcosa di importante. Tonali resta? Il presidente, anche a Cagliari, ha trattenuto giocatori importanti. Sandro ha grandi qualità, è l'anima della squadra. Sa giocare e sa fare gol, ha grandi potenzialità e lo dimostrerà anche con l'Under 21. Speriamo che possa restare al Brescia anche il prossimo anno per la sua crescita e per aiutare il Brescia nella lotta per la salvezza".