Brescia, da Viviani a Spalek tanti giovani in rampa di lancio

Non c’è solo Sandro Tonali, già corteggiato da tutte le big italiane e pronto a esordire anche in Nazionale, nel Brescia che ieri ha staccato il biglietto per la prossima Serie A. Il club lombardo infatti può vantare diversi giovani pronti al grande salto di qualità e vogliosi di affermarsi nella prossima stagione nel massimo campionato.

Il più giovane del lotto è Mattia Viviani, stesso anno di nascita (il 2000) e stesso ruolo di Tonali di cui è la prima riserva. Pur avendo giocato poco, appena quattro presenze, il ragazzo ha mostrato maturità e qualità in un ruolo delicato come quello del regista basso dimostrando di poter giocare anche assieme a Tonali all’occorrenza. Il tecnico e la società credono fortemente in lui, ma bisognerà capire se sarà più utile un prestito in Serie B per giocare da titolare o tenerlo in rosa in Serie A come cambio. Una decisione che verrà presa a tempo debito anche a seconda di come andranno le cose sul mercato.

Gli altri giovani che si sono messi in evidenza sono invece degli under 23: il difensore centrale Andrea Cistana, il centrocampista Emanuele Ndoj e il trequartista Nikolas Spalek. Il primo arrivato in sordina in estate sembrava destinato al ruolo di riserva del duo Gastaldello-Romagnoli e invece è diventato presto un titolare inamovibile collezionando 29 presenze in stagione. Una crescita evidente quella del centrale difensivo che quasi certamente si è conquistato la conferma per la prossima Serie A dove proverà a ripetere quanto fatto in questa stagione. Di Ndoj invece non si può parlare di rivelazione, ma di bella conferma. Già negli anni passati il mediano si era messo in luce grazie alle sue prestazioni in cui univa quantità e qualità tanto da scomodare l’interesse di diversi club di Serie A (Bologna, Roma ma anche Crotone e Benevento). Sirene che suoneranno alte anche nella prossima estate alla luce delle tre reti e sei assist in 27 presenza anche se difficilmente le Rondinelle se ne priveranno ora che hanno conquistato la Serie A.

L’ultimo della lista è lo slovacco Spalek arrivato nel gennaio di un anno fa e subito messo al centro del progetto bresciano nonostante qualche episodio extra calcistico abbia fatto irritare Cellino che poi ha perdonato. Due reti in 15 presenze nello scorso campionato, altrettante (in 27 gare) in questa stagione, ma sopratutto un modo di interpretare il ruolo di trequartista moderno e adatto all’idea di calcio di mister Corini che quasi mai ha rinunciato al classe ‘97 nonostante la presenza di giocatori come Morosini o Tremolada capaci di giocare alle spalle due due punte. Anche per lo slovacco la conferma sembra scontata con la speranza, della dirigenza e di tutta Brescia, che anche in Serie A possa mostrale le proprie qualità e contribuire alla salvezza del club.