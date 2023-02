ufficiale Spalek lascia la Serbia per l'Ungheria. L'ex Brescia firma con l'MTK Budapest

Andatosene in estate da Brescia per il Backa Topola, in Serbia, si apre adesso una nuova avventura nella carriera di Niklas Spalek. Lo slovacco classe 1997, quattro anni nelle Rondinelle tra Serie A e B, è stato annunciato come nuovo giocatore dell'MTK Budapest in Ungheria, con cui ha firmato fino al termine dell'anno solare 2024.