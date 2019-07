Brescia, Dall'Oglio verso la cessione alla Salernitana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si prospetta una cessione per il Brescia. Le Rondinelle neo promosse in A potrebbero perdere un pezzo della propria difesa che dovrebbe ritornare in cadetteria. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Jacopo Dall’Oglio sarebbe ad un passo dall’approdo alla Salernitana.