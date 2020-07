Brescia, Diego Lopez non rischia: Cellino non pensa che sia il colpevole

Diego Lopez non rischia dopo il 6-2 subito contro l'Atalanta. Il contratto lungo con il tecnico uruguagio non fa pensare alla sostituzione da parte di Massimo Cellino che, come riporta SKY, crede che il tecnico non sia colpevole per i risultati deludenti per l'ultimo periodo. Quindi possibile conferma per Diego Lopez, a patto che ci sia un dignitoso finale di stagione.