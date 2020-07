Brescia, Donnarumma: "Io e Torregrossa? Lo dicono i numeri, siamo un pericolo per gli altri"

Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia e autore del gol del 2-0 nel match contro l'Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa: "Credo sempre in me stesso, avevo giocato di meno e non era semplice. Questa squadra ha un'anima e l'ha sempre avuta, finché possiamo dire la nostra lo faremo".

Una dedica per il gol?

"Nel calcio si vivono momenti belli e brutti, come sempre lo dedico alla mia famiglia che è sempre con me. Ma anche alla gente di Brescia, i tre punti ci mancavano tantissimo. Questa vittoria va alla gente della città che ha sofferto".

Torregrossa può darle la giusta serenità?

"Lo dicono i numeri: ogni volta che giochiamo insieme è un pericolo per gli altri, ne gioviamo entrambi. È importante rimanere uniti, possiamo dare una grande mano a questa squadra".