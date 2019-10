Brescia, Donnarumma non ha sofferto il salto di categoria: 4 gol in 6 gare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una volta c'erano i bomber di categoria, quegli attaccanti abilissimi nelle serie minori ma poco prolifici una volta approdati in A. Per anni abbiamo assistito a giocatori che soffrivano la promozione, ma negli ultimi anni c'è stata una significativa inversione di tendenza.

È il caso di Alfredo Donnarumma, un giocatore che in cadetteria ha sempre segnato e non ha mai deluso: ben 67 gol in 157 presenze, numeri interessanti anche per i top della categoria. Due anni fa ha messo a segno ben 21 gol con la maglia dell'Empoli, ma ha rinunciato alla promozione: trasferimento al Brescia e ben 25 reti siglate. La serie A rimaneva però un'incognita, soprattutto a 28 anni.

L'IMPATTO CON LA A - L'attaccante classe 1990 ha smentito tutte le voci sin dalle prime partite giocate in questa nuova stagione. Non ha per nulla sentito il salto di categoria, anzi: gol e ottime prestazioni sin da subito, si è sacrificato per la squadra senza mai tirarsi indietro. Corini gli ha chiesto di fare un lavoro supplementare, lui si è messo a disposizione rispondendo sempre presente. Sin dall'esordio con il Cagliari e complice la squalifica di Balotelli, l'attaccante è riuscito a convincere tutti gli addetti ai lavori con il suo lavoro, ma soprattutto con le reti messe a segno.

"EFFETTO" CICCIO CAPUTO - Alfredo Donnarumma non è il primo ad aver avuto un impatto più che positivo. Lo stesso Francesco Caputo, compagno ai tempi dell'Empoli, ha iniziato al meglio la sua avventura in serie A con ben 16 gol realizzati. Il suo ex compagno e amico ha siglato 4 reti in 6 gare, un ottimo inizio considerando che siamo soltanto all'inizio. Non ci sono più i bomber di categoria, ormai l'inversione di tendenza è iniziata.