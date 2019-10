© foto di Federico Gaetano

Daniele Gastaldello, difensore del Brescia, ha così parlato a Sky Sport prima della partita contro la Fiorentina: "Non giochiamo da tanto ma abbiamo voglia di riprendere da dove eravamo rimasti: una grande partita a Napoli. Peccato il risultato ma la squadra stava bene, in ottima forma, e sono convinto che stasera faremo così. Non credo ci sia un motivo, abbiamo fatto molto bene e il punteggio era a portata. Dobbiamo credere in quello che facciamo e il risultato arriverà".