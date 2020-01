© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli osservatori azzurri mandati a Brescia per seguire i progressi di Sandro Tonali e Andrea Cistana sono tornati da Roberto Mancini con recensioni entusiastiche per Ernesto Torregrossa, 28enne attaccante delle Rondinelle che Corini ha saputo valorizzare al massimo. Gli scout della Nazionale si sono accorti dell’attaccante che segna, corre e sa difendere, suggerendo al ct di inserirlo sul taccuino degli "osservati". Difficilmente potrà far parte della spedizione per l'Europeo di giugno, ma una chiamata nei prossimi mesi è una possibilità concreta secondo la Gazzetta dello Sport.