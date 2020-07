Brescia, il Monza offre un contratto faraonico a Donnarumma: lui prende tempo

Il Monza pensa in grande e punta a un doppio colpo di peso per l'attacco da schierare in Serie B. Oltre a Giampaolo Pazzini, con cui sono stati avviati i primi contatti in vista della fine del contratto con l'Hellas Verona, il club brianzolo punta anche Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia che ha fatto le fortune dell'Empoli e delle stesse Rondinelle in chiave promozione nella massima serie. Per il momento il giocatore prende tempo nonostante la proposta faraonica di Berlusconi, perchè la sua intenzione sarebbe quella di restare in Serie A. A riportarlo è Tuttosport.