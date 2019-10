Brescia-Inter, le formazioni ufficiali: 3-5-2 a confronto. Conte coi soliti noti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte non cambia, come già anticipato dallo stesso allenatore dell'Inter nel post gara col Parma. Questa sera contro il Brescia l'ex ct schiera la sua squadra col solito 3-5-2 con la GDS davanti ad Handanovic. Sulla destra ancora Candreva, dall'altra parte Asamoah, mentre nel mezzo Gagliarini e Barella con Brozovic. Davanti altre conferme: il tandem offensivo sarà formato da Lukaku e Lautaro Martinez.

Mister Corini rivoluziona i suoi e schiera la squadra col 3-5-2: in porta Alfonso al posto di Joronen, linea a tre formata da Cistana, Gastaldello e Mangraviti. I quinti di centrocampo saranno Sabelli e Mateju, nel mezzo Bisoli, Tonali e Romulo. Davanti, la solita coppia Balotelli-Donnarumma.

Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Brescia e Inter:

BRESCIA (3-5-2): Alfonso; Cistana, Gastaldello, Mangraviti; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Mateju; Donnarumma, Balotelli

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro, Lukaku