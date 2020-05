Brescia, Micheli sarà il nuovo dg: firmerà dopo la fine della squalifica

Secondo quanto riportato dall'edizione bresciana del Corriere della Sera, da luglio Massimo Cellino non sarà più un uomo solo al comando ma si avvalerà di un nuovo dirigente utile per seguire i conti e le vicende del club che non interessino il calciomercato. Il presidente ha individuato in Luigi Micheli, storico amministratore delegato dello Spezia ora non più in carica, che ricoprirà il ruolo di direttore generale delle Rondinelle. Il nuovo dirigente sarà tesserabile solo dal prossimo 4 luglio perché sta scontando una squalifica di 8 mesi emessa dalla procura Federale a causa del "caso nigeriani".