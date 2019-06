© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia neopromosso in Serie A, ripensa a Federico Bonazzoli. 22 anni, l'attaccante classe 1997 è reduce da una stagione in prestito al Padova dove ha segnato 8 reti in 35 presenze in Serie B. Di proprietà della Sampdoria, Bonazzoli ha vestito la maglia delle rondinelle nel 2016-17, segnando 2 reti in 25 partite.