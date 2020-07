Brescia-Roma, le formazioni: Kalinic dal 1' al posto di Dzeko, dietro Ibanez e in porta Mirante

È quasi tutto pronto al "Rigamonti" di Brescia per la sfida di campionato tra Brescia e Roma, in campo alle 19:30 per il 32° turno di Serie A. Queste le scelte dei due allenatori:

Brescia (3-4-2-1): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Bjarnason, Tonali, Ndoj; Spalek, Skrabb; Torregrossa. All.: Lopez.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini, Carles Perez; Kalinic. All.: Fonseca.

La Roma, orfana degli squalificati Cristante e Mkhitaryan, conferma il 3-4-2-1 ma cambia qualche pedina: Kalinic sostituisce l'acciaccato Dzeko come terminale offensivo, mentre Mirante va in porta al posto di Pau Lopez. In difesa riproposto ancora una volta Ibanez, complice anche l'infortunio di Smalling. Modulo speculare per le Rondinelle, che schierano Spalek e Skrabb alle spalle di Torregrossa unica punta e ritrovano Chancellor al centro della retroguardia.