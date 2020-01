Brescia, scatto dell'Inter per Tonali: c'è stato un incontro con l'agente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scatto dell'Inter per Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, i nerazzurri mercoledì hanno incontrato l’avvocato Beppe Bozzo, assieme a Roberto La Florio agente di Tonali. Un incontro esplorativo, per confermare l’interesse interista e capire come impostare la trattativa, con l’obiettivo di arrivare al talento bresciano in estate. La Juventus si muove con la stessa tempistica, con Fabio Paratici guarda a Tonali soprattutto come rinforzo per la prossima estate. Il che non esclude, né per lui né per Beppe Marotta, la possibiltà di trovare in anticipo un accordo con il Brescia e il giocatore"