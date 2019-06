Brescia, tre nomi per l'attacco: Pinamonti, Cerri e Scamacca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per Andrea Pinamonti spunta anche l'interesse del Brescia, in cerca di una punta dopo il ritorno in Serie A. E non solo lui: come scrive la rosea infatti, il presidente Cellino segue con attenzione anche Alberto Cerri, attaccante del Cagliari con il quale il presidente del Brescia non ha esattamente un filo diretto. Il terzo nome per l'attacco del Brescia è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo.