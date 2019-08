Brescia, verso il Cagliari: cinque indisponibili e due ballottaggi per Corini

Fonte: Patrick Iannarelli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ben cinque indisponibili per il Brescia di Corini, che domani sera a Cagliari dovrà fare a meno di Balotelli e Mateju, squalificati, e di Magnani, Torregrossa e Ndoj. Ballottaggio in difesa Chancellor-Gastaldello con il primo favorito, dubbio in mediana Dessena-Zmrhal. Questo il probabile undici delle 'Rondinelle', secondo quanto raccolto dall'inviato di TMW:

Brescia (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Spalek; Aye, Donnarumma. All: Corini.