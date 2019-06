Brescia, Zapata obiettivo importante per la difesa di Corini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Brescia ha intenzione di investire su giocatori di esperienza e con tante presenze in Serie A per rafforzare una squadra, proveniente dalla Serie B, ricca di giovani ma che va resa più adatta alla nuova categoria: Cristian Zapata, difensore colombiano in uscita dal Milan, che non gli ha rinnovato il contratto, sarebbe un obiettivo delle Rondinelle secondo il Giornale di Brescia.