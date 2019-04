Brozovic, ancora Inter o Premier? La clausola stuzzica i top club inglesi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo scorso ottobre ha firmato il rinnovo fino al giugno del 2022, ma il futuro di Marcelo Brozovic è tutt'altro che certo. Questioni di ambizione e di possibilità di mercato, sia per l'Inter ma anche per il centrocampista croato che ora - dopo i problemi fisici - proverà a tornare a disposizione di Luciano Spalletti per il derby d'Italia contro la Juventus.

Perché l'Inter ha deciso da tempo di operare un acquisto pesante per il reparto centrale, è quasi una priorità indipendentemente dal futuro di Mauro Icardi e della sua eventuale sostituzione. Rakitic, Barella e Ndombele sono i nomi sul taccuino di Marotta, che poi dovrà fare i conti con la situazione legata proprio a Brozovic.

Il Tottenham sembra avere intavolato da qualche tempo i contatti per portare il croato nerazzurro in Premier League, ma anche l'Arsenal lo segue da vicino. L'agente lo scorso novembre ha ammesso l'esistenza della clausola rescissoria per il suo assistito: serviranno 60 milioni di euro per assicurarsi Brozovic, ma tutto dipenderà anche dalla voglia del ragazzo di lasciare Milano per un'esperienza lontano dall'Italia. A fine campionato, magari, l'Inter e il classe '92 faranno capire le reali intenzioni per il futuro.